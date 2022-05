LIVE. We zijn vertrokken! Heilig Bloedprocessie trekt voor het eerst in 3 jaar weer door Brugge

Sint-Andries Groen wil geen versmalde voetpaden in Van Leeg Tot Zand

De oppositiepartij Groen in Brugge wil geen versmalde voetpaden in de straat Van Leeg Tot Zand in Sint-Andries. Een heraanleg dringt zich op, maar de partij wil dat de voetpaden even breed blijven.

25 mei