LIVE. Brugge beleeft voor het eerst in 3 jaar zijn schoonste dag met Heilig Bloedprocessie: “Reliek is vertrokken naar Sint-Salvators”

Brugge 140 bodemsta­len uit Brugse tuinen op cyanide onderzocht, nu zijn de resultaten bekend: “Sommige bewoners hebben we al meer uitleg gegeven”

Na een historische cyanidevervuiling van een oude gasfabriek heeft de stad Brugge de voorbije maanden bodemstalen laten nemen bij bewoners van de wijk Christus-Koning. “140 mensen schreven zich in. En we hebben goed nieuws”, zegt schepen Franky Demon. In vier tuinen zal er wellicht wel extra onderzoek volgen.

24 mei