Lisa del Bo speelt kerstconcert in Sint-Walburgakerk

Zeebrugge OCMW huurt 40 nieuwbouw­ap­par­te­men­ten in Zeebrugge in voor gezinnen met dringende woonnood

OCMW Brugge gaat 40 nieuwbouwappartementen in Zeebrugge huren voor een periode van 30 jaar. Van die 40 zijn 21 appartementen bedoeld voor gezinnen met een dringende woonnood, 19 andere worden in eerste instantie via het sociaal verhuurkantoor (SVK) verhuurd aan gezinnen die op de wachtlijst staan.

5 december