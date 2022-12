‘Lindsey’s Grote Kersttombola’ levert 1.635 euro op voor Ons Huis Sint-Anna Brugge

IN BEELD. Sterren­stoet trekt door Brugge: “De laatste ‘schooi­stoet’ in onze stad”

Al sinds 1935 trekt de Sterrenstoet tijdens de kerstperiode door de straten van de Brugse binnenstad. Een traditie die het Comité voor Initiatief in ere houdt. Onder het toeziend oog van regisseur Jan Bonne geven een 100-tal figuranten gestalte aan deze kleine stoet met een groot hart want de opbrengst die de ‘busseschudders’ verzamelen gaat naar Welzijnsschakel Integraal, dat zich inzet voor de kansarmen in de stad.

18 december