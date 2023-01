Lichtwandeling Wintergloed loste verwachtingen in: “Compacter parcours bleek absolute meerwaarde”

BRUGGE Brugse hotelsec­tor tevreden: zo goed als bijna alle 3.600 bedden zijn geboekt.“De stakingen zorgden de voorbije dagen nochtans voor talrijke annulaties”

Deze week zagen de Brugse hotels diverse annulaties binnenkomen door de stakingen in Groot-Brittannië en de gecancelde vluchten van Ryanair. Daardoor kwamen opnieuw bedden vrij die de voorbije dagen nog ingevuld raakten. Zaterdag rond 11 uur boden een 20-tal hotels nog 1 of 2 beschikbare kamers aan en voor de rest zat alles vol in de Breydelstad. We spraken met Dimitri Thirion, voorzitter van de vzw Hotels Brugge en eigenaar van Hotel Jan Brito.

