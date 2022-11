Licht in Park Steevens brandt vanaf dinsdag

Brugge/Kust Kust is populair­ste bestemming van de Belg met jaarlijks 18 (!) miljoen daguitstap­pen

Belgen zijn vooral fan van de kust als ze op daguitstap trekken. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van West-Vlaams provinciebedrijf Westtoer, in samenwerking met onder meer Toerisme Vlaanderen. In Limburg houdt de Belg vooral van fietsen, in Antwerpen zijn attracties populairder. In totaal hebben de Belgen afgelopen jaar 81 miljoen daguitstappen gemaakt, waarvan 18 (!) miljoen naar de kust.

23 november