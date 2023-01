LEVENSVERHAAL. Topchoreografe Olivia Geerolf (72) is niet meer: “Van Bloedprocessie tot Boomstoet, van Kazachstan tot Spanje, ze zal altijd onze dansmama blijven”

BruggeBrugge verliest een grote dame. Olivia Geerolf (72), die in 1970 de Brugse Balletschool oprichtte, is vrijdag overleden in het AZ Sint-Jan. Als topchoreografe genoot ze veel aanzien op nationaal en internationaal vlak, maar ze zal eeuwig de vrouw blijven die duizenden Brugse dansers en danseressen haar passie doorgaf. Een portret uit de mond van haar opvolgster Jolien Smits (34), echtgenoot Hedwig en cultuurschepen Nico Blontrock.