LEVENSVERHAAL. Gilbert (82) sterft maand na koetsongeval: "Zijn paarden betekenden alles voor hem, hij sliep zelfs bij hen"

Duikers halen met ballonnen 8 ton afval van scheeps­wrak SS Kilmore boven water: “Opletten dat we niet meedogen­loos mee naar boven gezogen werden”

Het wrak van SS Kilmore ligt er proper bij. Het schip zonk in 1906 na een aanvaring en ligt in de zone Westhinder tussen Middelkerke en Zeebrugge. Voor het eerst dook een professioneel team naar het 87 meter lange gezonken schip dat op 35 meter diepte ligt, om er afval te ruimen in opdracht van de federale overheid. Maar hoe haal je 8 ton zwerfvuil naar boven? “Zo’n operatie is niet zonder gevaar.”