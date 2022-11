LEVENSVERHAAL. Frans Vromman, dé stoetenbouwer van West-Vlaanderen: “Een vat vol verbeelding, maar ook een dominante persoonlijkheid en een flamingant”

brugge ‘Filip de Bruges’ trekt al voor 100ste dag naar Vesderval­lei om slachtof­fers overstro­min­gen te helpen. “Ik heb al ongeloof­lijk veel menselijke warmte ervaren tijdens al die ontmoetin­gen”

Bruggeling Filip Vanden Berghe (49) was zondag voor de 100ste keer een dag aanwezig in de Vesdervallei in het kader van zijn hulpproject ‘Filip de Bruges aide les sinistrés des inondations’. De voorbije 16 maanden deelde hij er duizenden pakketjes uit aan de slachtoffers van de overstromingen. Zondag deed Filip een distributie in Chênée en in de fel getroffen wijk La Brouck (Trooz).

