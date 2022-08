LEVENSVERHAAL. Arlette Vlaminck (76), jaren dé sterke vrouw achter Georges Leekens, overleden: “Hij werd verkozen tot best geklede man. Dat was haar verdienste”

Brugge Noordkaap palmt volle Burg in tijdens tweede avond van MOODS!

Zaterdagavond liet Noordkaap de Burg vollopen tijdens zijn gratis concert in het kader van het stadsfestival MOODS! dat de avond voordien van start ging. De Nederlandstalige rockband rond de charismatische frontman Stijn Meuris bracht natuurlijk ook zijn klassiekers als ‘Arme Joe’, ‘Satelliet Suzy’, ‘Ik hou van u’ en ‘Panamarenko‘. In zijn typische stijl leidde Meuris de songs in met een kwinkslag en slaagde hij erin om het publiek vlotjes in te palmen. “Wat fijn dat jullie hier speciaal voor dit concert een plein gebouwd hebben. Ik vraag me alleen af wie dat weer zal afbreken nadien”, grapte de Limburgse rocker.

31 juli