LEVENSVERHAAL. Afscheid van eredirigent Hans Delanghe (69): “Als geen ander wist hij jonge mensen te enthousiasmeren”

Dominique (40) en Branco (32) fietsen 900 kilometer tegen kinderar­moe­de: “Sommige ouders kunnen zich zelfs geen sportkamp of tekenles veroorlo­ven”

Ze vertrekken begin juli in Parijs en als alles volgens schema verloopt zouden ze 5 dagen later moeten aankomen op de top van Col du Tourmalet, de bekende bergpas in de Pyreneeën. Onder de 25 sportievelingen die gestalte geven aan ‘Ride to Unite’ bevinden zich ook Bruggeling Branco Lierman en Zedelgemnaar Dominique De Clerck. Hoe intensief trainen ze voor deze uitdaging? Wat drijft hen om deel te nemen? Schrikt de beklimming hen niet af? Wij gingen langs.