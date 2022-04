Levensloop-deelnemers steunen vechters tegen kanker

“Het is een Levensloop in kleinere vorm, op één dag en back to basics", zegt Kelly Delboo van Levensloop Brugge. “Mensen kunnen een hele dag lang komen deelnemen, in groep of solo. Een deejay zorgt voor de beats op het terrein. Er zijn workshops voor mensen die vechten tegen kanker.” Peters van deze editie zijn burgemeester Dirk De fauw en Cercle-assistent Jimmy De Wulf. “Een belangrijk moment”, zegt die laatste. “We denken natuurlijk allemaal vandaag opnieuw aan Miguel Van Damme, onze recent overleden doelman. Hij was zelf peter van Levensloop 2017.”