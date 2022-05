LEGO opent winkel in Smedenstraat: “Dit maakt winkelen in Brugge tot een nieuwe beleving”

Wie al eens de LEGO-store in Amsterdam of Brussel binnenliep, weet dat het een paradijs is voor liefhebbers van de bouwsteentjes. De verbouwingswerken aan het pand van Parfumerie Liberty’s zijn momenteel al volop aan de gang. Het pand bevindt zich naast Tapijten Muylle en tegenover de horecazaken in de straat. “Het pand – het zijn er eigenlijk twee naast elkaar - krijgt eerst een upgrade”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V). “Beide gevels worden opgefrist door onder meer de ramen in de voorgevels te vervangen. Daarnaast komt er ook een nieuwe inkomdeur. Naast het winkelgedeelte wordt ook de woning, die al in het pand aanwezig is, behouden.”