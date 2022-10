LEGO-maquette van Belfort blikvanger in Brugs Brickhouse, dat zaterdag de deuren opent: “We brengen een beetje kleur en verbeelding”

Brugge Politie verhoort vriend van overleden vrouw (51), die mogelijk al enkele dagen dood lag in apparte­ment in hartje Brugge

In het centrum van Brugge is dinsdagochtend vroeg het lichaam gevonden van M.T. (51). De vrouw werd levenloos aangetroffen in haar appartement. Volgens onze informatie lag ze er mogelijk al enkele dagen. Opvallend: ook haar nieuwe partner C.R. was aanwezig in de woning. De 40-jarige man is opgepakt voor verhoor.

18 oktober