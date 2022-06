Legendarische Brugse rockgroep Red Zebra is weer een viertal

Red Zebra startte ooit als een viertal en grijpt nu terug naar die beginformule. Zanger en enig oorspronkelijk lid Peter Slabbynck geeft uitleg bij de afslanking: “Met gitarist Chris De Neve zaten we al enige tijd niet meer op dezelfde golflengte. Dan moet je helaas ingrijpen, in het belang van de groep en de fans. We hebben besloten Chris momenteel niet te vervangen en terug te grijpen naar de beginformule van Red Zebra toen er maar één gitarist was. Na de zomer gaan we dan evalueren en zien of we toch er weer een vijfde lid bij nemen. Of wie weet een toetsenist.”