Leerlingen van VTI Brugge vinden alternatief voor rugzak op ‘no backpack day’

Brugse arts (46) betrapt inbreker en zet zelf achtervol­ging in: “Hij nam rugzak met laptops en medisch materiaal mee”

De Brugse arts Sebastiaan Van Cauwenberge (46) heeft dinsdagochtend in alle vroegte een inbreker op heterdaad betrapt in zijn woning. De man zette in een reflex de achtervolging in. Mét resultaat. Zijn echtgenote alarmeerde in de tussentijd de politie. “Net die avond vergaten we het alarm in te schakelen en de deur af te sluiten”, zegt het koppel.