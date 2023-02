Leerlingen van Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartinstituut repeteren intensief voor hun schooltoneel

Schoolvakantie of niet, een groep leerlingen van het Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartinstituut (OLVH) in Sint-Andries is dagelijks trouw op post om te repeteren voor het schooltoneel. De voorstellingen zijn gepland tijdens het eerste weekend van maart. “We hebben een origineel stuk van Shakespeare herschreven tijdens de zomervakantie van 2022", zeggen Milla Uluturk (17) en Inne Vanbelle (17), die over enkele maanden hun middelbare schoolloopbaan afsluiten.

Vorig schooljaar kregen enkele leerlingen van het vijfde middelbaar het idee om een toneel te organiseren. Ze beseften dat ze bijna hun loopbaan in OLVH zouden afronden en wilden de school niet verlaten zonder iets speciaals te doen. “We hebben meer dan anderhalve maand gewerkt om de Nederlandse versie van het bekende stuk ‘A Midsummer Night’s Dream’ van Shakespeare in een modern jasje te stoppen. We haalden er de moeilijke woorden uit en stopten er ook grappige elementen in”, vertelt Milla. Haar schoolgenote en vriendin Inne is enthousiast over het resultaat: “Het gaat over 4 geliefden en een groep amateuracteurs die worden betoverd in een bos in Athene, waardoor er zeer veel drama ontstaat. Natuurlijk bevat ons toneel ook spanning en actie.” Beide meisjes staan ook zelf mee op het podium. “De zenuwen beginnen te komen naarmate de dag van de première nadert. Maar ik voel dat ik in de klas vlotter presentaties kan geven dankzij de ervaring die ik de laatste maanden opdeed”, vult Milla aan.

5 maanden repeteren

In totaal werken 46 mensen mee aan het toneel, maar het zijn zes leerlingen van het zesde jaar die samen met enkele leerkrachten de drijvende kracht vormen achter het project. “Er is ook heel wat werk achter de schermen zoals de decorbouw, de rekwisieten, de belichting,... We zijn beginnen repeteren vanaf oktober 2022 en dat was elke vrijdagavond. Sinds januari wordt er ook elke donderdagmiddag geoefend omdat de voorstellingen nu echt wel beginnen te naderen. Het is zeker moeilijk om met onervaren spelers te werken. Ze moeten luid en traag spreken en dat is lastig, maar we zien dat ze het echt goed doen. We zijn zeer trots!”, vertelt Sylvie Hoste, één van de begeleidsters. Maxim Goethals (15) uit klas 4C neemt een hoofdrol voor zijn rekening. “In de lagere school speelde ik ook al toneel. Het lukt om mijn zenuwen onder controle te houden en ik ben niet bang dat ik mijn tekst zal vergeten. Desnoods improviseer ik”, besluit hij.

De voorstellingen op zaterdag 4 maart (20 uur) en zondag 5 maart (15 uur) hebben plaats in de multifunctionele zaal van de school. Adres: Doornstraat 3 in Sint-Andries. Tickets kan je reserveren via springfever@olvh-brugge.be.

