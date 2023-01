Leerlingen Spermalie mogen koken voor wereldelite tijdens economisch forum in Zwitserse Davos: “Dit staat mooi op het cv”

Al meer dan 50 jaar komen toppolitici, bedrijfsleiders en ngo’s bijeen, op het grootste publiek-private event ter wereld. Voorstanders noemen de organisatie een superdenktank waar op hoog niveau ideeën worden uitgewisseld en vooral contacten worden gelegd. Ook Belgische politici maken van de gelegenheid gebruik om bij te praten met hun buitenlandse collega’s of te onderhandelen over nieuwe investeringen voor ons land. Onder meer minister-president Jan Jambon (N-VA) is er aanwezig. Critici hebben het over een elitair clubje, een “praatbarak” waar een sfeer van “ons kent ons” heerst. Het thema dit jaar is ‘Cooperation in a Fragmented World’ (Samenwerking in een gefragmenteerde wereld, red.).

Het World Economic Forum in Davos is niet alleen een topevenement op economisch en politiek vlak, maar ook gastronomisch gebied. Naar jaarlijkse gewoonte is één van de belangrijke hotels voor deze bijeenkomst het Ameron Swiss Mountain Resort. Heel wat chefs en maîtres zorgen er voor dat alle evenementen tot in de puntjes verzorgd worden. “Het is een jarenlange traditie dat er een beroep gedaan wordt op de leerlingen van het zevende specialisatiejaar gastronomie, banketaannemer-traiteur, van de Hotel- en Toerismeschool Spermalie”, vertelt Sabrina Caeckaert vanuit Zwitserland. Ze werken van zaterdag 14 januari tot vrijdag 20 januari in de keuken van het hotel.

Volledig scherm Spermalie in Davos © RV

Constant bewaakt

“Dit is voor hen een waardevolle stageperiode met het oog op een latere tewerkstelling. Onze praktijkleraar Peter Keirsbilck is mee en als technisch adviseur coördinator zorg ik voor de begeleiding van de leerlingen”, vertelt Caeckaert. “We doen er uiteraard alles aan om dit in goede banen te leiden. Voor de leerlingen wordt het hard werken in speciale omstandigheden. Het hotel wordt constant bewaakt door een veiligheidsfirma en de Zwitserse politie. De meesten van de vele gasten worden begeleid door persoonlijke bewakingsagenten.”

De leerlingen komen op zaterdag 21 januari van deze internationale belevenis terug. Bij terugkomst kunnen ze uitvoerig vertellen over het harde werk in de keuken, de vele vergaderruimtes de banketten, de speciale evenementen. "We zijn ervan overtuigd dat deze ervaring mooi staat op hun curriculum vitae", aldus Caeckaert.

