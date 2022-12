Leerlingen schilder-decorateur van Atelier B maken exclusieve kerstbal voor burgemeester van Brugge

Atelier B van scholengroep Impact, met OV4 onderwijs voor jongeren met type9, is pas dit schooljaar van start gegaan. Brecht Soubry, praktijkleerkracht schilder- en decoratiewerken vertelt: “Dit is dus het allereerste volwaardige schilderjaar van onze school. Het zijn pionieren.” Ze maakten PUUR-KRACHT-TROTS kerstballen in gietklei. "PUUR-KRACHT-TROTS is het motto van onze school en onze leerlingen zijn terecht trots op hun verwezenlijking, zeker nu ze ermee ontvangen worden in het Brugse stadhuis.”