Leer stand-up paddle met Start To Sport

In tegenstelling tot gewoon golfsurfen, waar liggend of knielend met de armen gepeddeld wordt, wordt bij een stand-up paddle board gebruikgemaakt van een peddel. Stand-up paddle kan gedaan worden in zowel grote golven, kleine golfjes als op binnenwater. Alle begin is moeilijk dus helpt Start To Sport je op weg met de basics. Kom op donderdag 11 augustus om 19 uur naar Domein Aan de Plas in Brugge. De cursus kost 9 euro. Inschrijven doe je hier.