Laatste keer zwemmen in de reien deze zomer? Stad wil eerder Sint-Pietersplas promoten

De vraag over het zwemmen in de reien kwam van Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) op de gemeenteraad van maandag. Demon had een verrassend antwoord in petto. “Er zullen keuzes gemaakt moeten worden. Sinds 2015 laten we elke zomer het zwemmen in de reien toe. Dat is een succes. Maar we zijn ook volop bezig met de Sint-Pietersplas, net buiten de stad, op te waarderen. Deze ‘Brugse Blaarmeersen’ lenen zich ook voor openwaterzwemmen. Het zou gek zijn om op beide locaties redders in te zetten en dus financieel meer te verlangen van de stadskas.”