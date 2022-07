“Laat uw hond niet achter in de wagen”: Brugge lanceert sensibiliseringsactie in de zomer

In een wagen kan de temperatuur, ook bij matig warm weer, pijlsnel de hoogte in gaan en dat is gevaarlijk voor wie achterblijft in zo’n afgesloten voertuig. “Bij een buitentemperatuur van amper 21 graden kan de temperatuur in de wagen in een halfuurtje al oplopen tot 40 graden”, zegt schepen van Preventie Mathijs Goderis (Vooruit). “Ook wanneer de wagen in de schaduw staat en met het raam open kan de temperatuur zodanig hoog worden dat het dier in de wagen oververhit geraakt of zelfs kan sterven. Misschien heeft het baasje niet de intentie om lang weg te blijven, dan nog kan de situatie voor het dier levensgevaarlijk zijn.” Wie een dier in nood ziet, kan de hulpdiensten bellen op 101 of de lokale politie Brugge op het nummer 050/44.88.44.