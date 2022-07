Kusttramtraject in Zeebrugge steekt in het nieuw: groenbedding in plaats van steenslag is uniek in Vlaanderen

Het gaat om het traject tussen de Visartsluis en de Blankenberge Duinse Polders. De tramsporen uit de jaren 80 van vorige eeuw hadden nood aan een opknapbeurt. “Het oude tramspoor is volledig verwijderd over een afstand van vier kilometer", zegt Ann Schoubs, directeur-generaal van De Lijn. “Twee jaar lang was er wat hinder. We hebben dit traject voorzien van een unieke groenbedding. Dat is gras op een betonnen ondergrond. De bijzondere bedding ligt vlak aan de nieuwe halte Stationswijk. Het is een Duits concept, waar geen houten dwarsliggers meer aan te pas komen. In plaats van steenslag als toplaag, wordt er gras gezaaid. We gaan dit binnen vier jaar evalueren, om het eventueel ook op andere plaatsen in Vlaanderen toe te passen.”