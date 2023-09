Kustredders roepen op enkel in bewaakte zones te zwemmen aan zee: “Niet elke redderspost is nog bemand”

Vrije basis­school De Zonnetuin neemt 4 nieuwe klasloka­len in gebruik

Vrijdagavond nam vrije basischool De Zonnetuin in Sint-Kruis 4 nieuwe klaslokalen in gebruik. Daarnaast werden enkele bestaande klassen op de benedenverdieping volledig gerenoveerd. Het was ere-directeur Carlos De Rock die vele jaren geleden het bouwdossier indiende. De school mocht 1,2 miljoen euro besteden aan het project.