Kust is populairste bestemming van de Belg met jaarlijks 18 (!) miljoen daguitstappen

Het grootschalige onderzoek is van de hand van het provinciebedrijf Westtoer met ondersteuning van Toerisme Vlaanderen, de vijf Vlaamse provincies, de vzw Kunststeden Vlaanderen en Visit Brussels. Tussen juni 2021 en juni 2022 werden tweewekelijks 3.000 Belgen bevraagd over hun dagtrips naar Vlaanderen en Brussel. “De kust blijft de absolute topbestemming”, zegt Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA). “Maar sinds de pandemie hebben veel Vlamingen ook ontdekt dat ze voor mooie natuur en cultuur geen uren in de auto of op het vliegtuig moeten zitten. Over heel Vlaanderen stijgt het dagtoerisme, en dat is zowel positief voor onze toeristische ondernemers als voor de lokale gemeenschappen.”