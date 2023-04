Kunstenaar Aäron Willem toont ‘zijn familie' tijdens expo in Speelmanskapel

MIJN STAD. Het Torhout van oud-veldrijder Klaas Vantornout (40): “Ik bewonder onze burgemees­ter, die vaak bakken onterechte kritiek over zich heen krijgt”

Twee keer mocht Klaas Vantornout (40) in zijn carrière als veldrijder de Belgische driekleur aantrekken. Dat zorgde telkens voor een echt volksfeest in zijn thuisstad Torhout. De fiets heeft de ex-renner nooit helemaal losgelaten. En hij stond er ook altijd om bekend om geen blad voor de mond te nemen. Een uitgelezen persoon dus om ons mee te nemen in ‘zijn’ Torhout.