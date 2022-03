KU Leuven wil meeste van haar congressen voortaan exclusief in Brugge organiseren: “Brugge is een academische congresbestemming”

BruggeKU Leuven wil de meeste van haar congressen in de toekomst in het nieuwe Brugse Beurs-, Meeting- en Congrescentrum (BMCC) organiseren. Het sloot daartoe een vijfjarige overeenkomst met de stad Brugge.

“De bedoeling van deze nieuwe samenwerking is om een toename van congressen en zakentoerisme voor onze stad en de bredere Brugse regio te genereren”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Sinds 2017 is de universiteit in onze stad aanwezig met een campus aan het station. Toekomstige kinesisten en industrieel ingenieurs genieten er hun opleiding en onderzoekers doen er baanbrekend werk binnen de domeinen gezondheid, duurzaamheid en technologie.”

Innovatie

“KU Leuven heeft de ambitie om ook vanuit Brugge haar nationale en internationale congressen en seminaries te organiseren”, vult rector Luc Sels aan. “Onze events focussen veelal op onderzoek, innovatie en maatschappelijke impact. Door ze in Brugge te organiseren kunnen we ze inbedden in een uniek kader met grote uitstraling, maar ook bijdragen aan de uitstraling van de stad als academische congresbestemming.”

KU Leuven heeft intussen al twee internationale congressen in het BMCC op de planning staan. In 2024 zal KU Leuven er het jaarlijkse congres van de European Academy of Childhood Disability hosten. In datzelfde jaar vindt het tweejaarlijkse congres van EMC Europe er plaats, de grootste Europese conferentie in het vakgebied van elektromagnetische compatibiliteit, met meer dan 400 deelnemers.