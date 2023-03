KTA Brugge biedt vanaf volgend schooljaar Esports en Gaming aan: “Leerlingen die de opleiding starten, ondertekenen een aantal spelregels die gerespecteerd moeten worden”

De Vrije Universiteit Brussel contacteerde KTA Brugge om als eerste middelbare school werk te maken van een kwaliteitsvolle opleiding Esports en Gaming. Die specialisatie kan vanaf september gekozen worden bovenop een aantal klassieke opleidingen. “Het gaming-aspect is maar één onderdeel van een brede specialisatie die een prima voorbereiding is op vele jobprofielen”, benadrukt KTA-directeur Lien Hautekeete.

Professor Michel Maus en programmadirecteur Sports, Esports en Cycling Management Jos Verschueren van de Vrije Universiteit Brussel namen contact op met KTA Brugse, die gevestigd is in de Rijselstraat in Sint-Michiels. “Wat meespeelde: enerzijds de ervaring en reputatie van KTA Brugge als topsportschool en anderzijds de stevige inzet van de school op innovatie, in het bijzonder op het vlak van IT. Er zijn al hogere opleidingen (VUB, Howest, PXL), maar wij worden de eerste school die leerlingen van het middelbaar onderwijs een specialisatie Esports en Gaming aanbiedt”, vult Hautekeete aan.

Succes van Esports

Electronic Sports of Esports verwijst naar het professioneel en competitief spelen van (multiplayer) games. Als Esporter neem je individueel of in team deel aan officiële, georganiseerde Esports-wedstrijden. Die hebben vaak een indrukwekkende prijzenpot en miljoenen kijkers (532 miljoen in 2022). De business rond Esports groeit razendsnel en er is sprake van een Esports- industrie die tal van vaardigheden en competenties vergt. Lien Hautekeete: ‘Wie de opleiding start, ondertekent ‘spelregels’ die te maken hebben met het inplannen van schermtijd, het kiezen voor een gezonde levensstijl, het nemen van voldoende nachtrust, het kiezen voor fairplay, het betuigen van respect … veel van deze zaken hebben te maken met het ontwikkelen van de focus, discipline en mentaliteit die ook in onze andere sportopleidingen cruciaal zijn.”

Quote We zijn er zeker van dat de specialisa­tie populair zal zijn bij jongeren Kris Vandevoorde, Technisch adviseur KTA Brugge

Kris Vandevoorde, technisch adviseur KTA Brugge, is ervan overtuigd dat de inrichting van de specialisatie een opportuniteit is om leerlingen op te leiden in een sector die steeds meer aan belang wint. ‘Gaming met de technologie die eraan verbonden is, maakt deel uit van de wereld van vandaag en morgen. We zijn als school blij dat we, met de medewerking van ervaren en vooraanstaande partners, een kwalitatief aanbod kunnen brengen dat ons in staat zal stellen te excelleren. We zijn er zeker van dat de specialisatie populair zal zijn bij jongeren, maar ook ouders kunnen gerust zijn: deze digitale specialisatie is een veelomvattende opleiding die jongeren een voorsprong geeft bij hun verdere studies of op de arbeidsmarkt.’

3 uren per week

De opleiding is bestemd voor leerlingen vanaf het 3de t.e.m. het 6de middelbaar. Wie kiest voor de specialisatie volgt elke week 3 uren Esports bovenop het vaste lessenpakket van de doorstroomrichtingen (ASO) ‘economie’, ‘humane wetenschappen’ en ‘STEM’. Daarnaast kunnen ook de leerlingen uit de richting ‘Internet of Things’ (TSO, 5de en 6de middelbaar) deze specialisatie kiezen. Alle uren Esports zitten vervat in het lesrooster en vallen binnen de normale schooluren.

