KSA Kriko en Jeugdatelier Oranje slaan handen in elkaar en maken Sint-Andries proper: “Deze actie gaan we nog herhalen”

“We dompelen de kinderen onder in het verhaal van ‘het grote afvalmonster’. Die moeten we samen verslaan door zwerfvuil op te ruimen”, zegt Karel Bousson van KSA Kriko. “Zo brengen we onze leden op een speelse manier in aanraking met de zwerfvuilproblematiek. We willen hen bewust maken dat iedereen mee verantwoordelijk is voor een propere buurt en iedereen mee kan helpen aan de oplossing.” Aan de hand van vooraf uitgestippelde routes en een leuke inkleding gingen kinderen op pad.