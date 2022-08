Krijgt verloederde Steenbrugge-brug nog opknapbeurt voor ze gesloopt wordt?

De staat van de brug vormt al jaren een bron van ergernis. Zoals bekend is er een plan om een nieuwe brug te plaatsen, maar dat blijkt een werk van lange adem. De start van de werken zou in 2023 zijn, maar dat blijft hoogst onzeker. “De herkenbare diepgroene kleur is weg, overal zie je roestvlekken en andere vuile vlekken”, somt Van Den Driessche op. “Dit lijkt veeleer op de toegangsweg tot een grimmige, verkommerde, verborgen stad ergens ver weg in Rusland dan een brug die mensen uitnodigt om het grondgebied van de mooiste stad van Vlaanderen binnen te komen. Daarom vragen wij dat het stadsbestuur zou aandringen bij de Vlaamse minister van Openbare Werken om de Steenbrugge-brug een onderhoudsbeurt en een nieuwe verflaag te laten geven. Want de geplande vervanging van deze brug door twee nieuwe bruggen lijkt nog niet meteen voor morgen te zijn. We kunnen deze verloederde toestand intussen toch geen jaren gedogen, dit doet te veel pijn aan de ogen.”