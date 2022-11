Kraamcentrum De Wieg organiseert opendeurdag

Brugge ‘Stinkende’ Kerkebeek wordt na halve eeuw weer opengelegd: “Maatregel om waterover­last in deze wijken tegen te gaan”

Meer dan vijftig jaar bleef ze verborgen in een betonnen koker, maar voortaan zal de Kerkebeek in het centrum van Sint-Michiels weer zichtbaar zijn. De Vlaamse Milieumaatschappij en de stad Brugge slaan daarvoor de handen in elkaar. De beek zal méér water kunnen opvangen dan nu, een must om de aanpalende wijken van wateroverlast te behoeden. “Tegelijk krijgen we er zo een park van twee hectare bij”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.

9 november