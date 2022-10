Koop goedkope baby- en kinderspullen op deze 10 tweedehandsbeurzen in Brugge en aan de kust

Brugge Gebeden­boek­je uit Renaissan­ce verkocht voor iets meer dan half miljoen euro. “Mi­ni-schilderij­en vertellen veel over het leven van toen”

Zaterdag werd door het veilinghuis Van de Wiele in Brugge een gebedenboek verkocht voor maar liefst 410.000 euro of 512.500 euro als je de veilingkosten erbij telt. Het gaat om een gebedenboek uit de periode van de Renaissance dat geproduceerd werd in Brugge. Het is met de hand geschreven en in de marges zijn kleine taferelen geschilderd die de tijdsgeest weergeven.

2 oktober