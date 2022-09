Kookworkshops, autodelen, geveltuinieren en de Low Impact Man sieren affiche van allereerste klimaatfestival KLIMAX in Brugge: “Laat ons tonen wat er allemaal mogelijk is”

Die Grootouders voor het Klimaat waren destijds ook betrokken bij de klimaatmarsen in Brugge. Ze trokken toen, net als de vele jongeren, aan de alarmbel: er moest méér gebeuren om de gevolgen van de klimaatopwarming in onze steden op te vangen. “We hebben toen ook het idee geopperd om er een meerdaags festival van te maken”, zegt Paul Meersman, één van die grootouders die bezorgd is om de toekomst. “Laat ons tonen wat er allemaal mogelijk is in Brugge. We moeten blijven hameren op maatregelen die volgende generaties de kans geven om ook van deze planeet te kunnen genieten. Dit festival moet een jaarlijkse traditie worden.”