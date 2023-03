Koninklijke Roeiclub Brugge, de grootste van Vlaanderen, pronkt met nieuwe botenloods: “Dat was nodig om onze internationale status behouden”

Met eventloca­tie Port Bleu krijgt oude vissersha­ven van Zeebrugge er wéér nieuwkomer bij: “Feesten tot duizend man? Geen enkel probleem”

De site van de Vismijnstraat aan de oude vissershaven van Zeebrugge krijgt in sneltempo een ander gelaat. Na de opening van een koffiebar, boulderhal, juwelenwinkel en een Italiaans restaurant, opent donderdagavond Port Bleu officieel de deuren. In de immense evenementenhal kunnen feesten tot 1.000 gasten gehouden worden. “Met een geweldig uitzicht over de bootjes”, zegt Sarah Kemseke (29).