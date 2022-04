Koning Filip maakt kennis met nieuw onderzoeksschip Belgica in Zeebrugge: “Vooral klimaatverandering en vissenbestand analyseren”

Sint-Kruis Ongeruste buurman belt brandweer, maar die kan geen brand aantreffen

In de Moerkerkse Steenweg in Sint-Kruis was maandagmiddag even vrees voor een appartementsbrand. Een man dacht rook te hebben gezien bij z'n buurman, maar uiteindelijk kon de brandweer geen brand aantreffen.

