Knuffel tussen halfbroers in gevangenis blijkt drugstransactie: tot 10 maanden cel

Oostendenaar G.V. (48) kreeg in het voorjaar van 2020 drie jaar cel, omdat hij een andere man met een mes in de borst had gestoken op een appartement in Oostende. I.D. (34) uit Brugge ging z'n halfbroer op 14 juli 2021 bezoeken in de gevangenis. Een vrouwelijke cipier zag hoe beide mannen elkaar bij aanvang een knuffel gaven. I.D. leek z’n halfbroer daarbij iets te overhandigen. Bij verdere controle bleek G.V. 17,8 gram speed en 40 pillen bromazepam bij te hebben. De man verklaarde echter dat hij de drugs voor het bezoek van z'n halfbroer al bij had om aan een medegedetineerde te overhandigen.