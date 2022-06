Kleuters van SASK genieten van driegangenmenu bij restaurant Nous

De chef van restaurant Nous in het centrum van Brugge had de kindjes en hun juffen uitgenodigd voor een lesje in etiquette, maar vooral voor een lekker driegangenmenu. Het aperitief kon aan de lange tafel buiten plaatsvinden, maar voor de spiesjes met gehaktballetjes, de gebakken kip met verse appeltjes en het vanille-ijs met aardbeien en karamel mochten de kinderen naar binnen. “Er waren geen andere gasten, want het restaurant is op donderdag normaal gesloten”, vertelt Olivier, wiens zoontje Warre ook in de klas zit. “Elke week leren de kindjes over een thema. Dat was dit keer: op restaurant gaan. Ik vond dat een ideaal moment om hen uit te nodigen.” En of het gesmaakt heeft!