Klacht tegen ‘aaien met dolfijnen’ in Brugge: “Dit moet gewoon verboden worden”

BruggeDierenrechtenorganisatie Bite Back dient een klacht in bij de Commissie Dierenwelzijn over een vergunning voor het Brugse dolfinarium, waar bezoekers de dolfijnen mogen aaien. “Wij betwisten de pedagogische waarde hiervan. Het is puur commercieel gewin”, klinkt het. Volgens Boudewijn Seapark voldoet de vergunning aan alle strenge criteria. “Het aaien van de dolfijnen duurt 1 minuut tijdens een educatief programma van 90 minuten.”

Voor dierentuinen in Vlaanderen geldt er een verbod op direct contact tussen het wilde dier en het publiek. Er kan evenwel een uitzondering worden toegestaan als er een pedagogische waarde aan verbonden is. Het dolfinarium in Brugge biedt educatieve sessies van 90 minuten aan waarbij bezoekers de dolfijnen kunstjes mogen laten doen en hen aaien. De Commissie Dierenwelzijn van de Vlaamse overheid keurde daarvoor een uitzondering op de wet goed, omwille van het educatieve karakter van zo’n sessie.

Quote Wilde dieren zijn geen aanrakin­gen gewend en kunnen er een hoop stress door ervaren. Daarbij bestaat er steeds een potentieel gevaar voor de deelnemer in kwestie Anthe Lainé, campagnecoördinator Bite Back

Dierenrechtenorganisatie Bite Back dient nu een klacht in tegen het aanbod van Boudewijn Seapark, en lanceert een online actie om Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) tot verantwoording te roepen. “De dierentuinwet verbiedt direct contact met een gegronde reden: wilde dieren zijn geen aanrakingen gewend en kunnen er een hoop stress door ervaren”, zegt campagnecoördinator Anthe Lainé. “Daarbij bestaat er steeds een potentieel gevaar voor de deelnemer in kwestie. Specifiek voor dolfijnen geldt dat ze een erg gevoelige huid hebben en aanrakingen veel intenser aanvoelen dan bij ons het geval is.”

Voor Bite Back, dat al jaren ijvert om het dolfinarium te sluiten, is het duidelijk: “Kinderen dienen dolfijnen niet aan te raken, niet met hen in het bad te gaan, en geen oefeningen met hen te doen om over de biologie en het gedrag van dolfijnen te leren. Dit is een slecht voorbeeld van dierenwelzijn. Het moet verboden worden.”

Bezoek van Dierentuincommissie

Volgens Geertrui Quaghebeur van Boudewijn Seapark bestaat de educatieve sessie van anderhalf uur al lang. “Sinds de wet strenger is geworden, moeten we daarvoor een uitzondering aanvragen. Dat is gebeurd in mei 2019. Kort daarna is de Dierentuincommissie bij ons langs geweest en heeft ze mee het programma gevolgd. In april 2020, een jaar later, kregen we uitzondering toegezegd. Maar omwille van corona zijn er dat jaar en vorig jaar weinig sessies geweest.”

Visserspak

Sinds april vinden die wel weer plaats. “Vorige maand waren er zo'n vijf educatieve sessies, waarvoor het deelnemersaantal beperkt is tot twaalf. De kostprijs bedraagt 110 euro, waarin ook de toegangsprijs van het park is inbegrepen. De deelnemers krijgen in de bioklas uitleg over de anatomie van de dolfijn, hoe we ze verzorgen en trainen, hoe ze hier leven en in het wild. Als uitsmijter mogen de deelnemers een soort visserspak aantrekken tot onder de oksels. Ze ontsmetten handen en voeten en worden onder begeleiding van onze verzorgers via een plateau in het bassin gebracht. Daarna komen één of twee dolfijnen tot bij hen. Ze mogen gedurende één minuut een dolfijn aanraken, waarna ook een foto genomen wordt.”

Volgens Quaghebeur voldoen de sessies aan alle strenge criteria. “Deze sessies vinden zeker niet elke dag plaats, en zijn zeer uitzonderlijk. Het aaien duurt amper één minuut in een educatief programma van 90 minuten.”

