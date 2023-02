Kinderen van freinetschool Context genieten van veel groenere speelplaats mét fruitbomen

Freinetschool Context ligt eigenlijk al in een groene omgeving in Sint-Kruis. Het schooldomein van één hectare groot situeert zich tussen de straten Brieversweg, Vijversdreef, Puienbroeklaan en De Waterwilgen. De leerlingen en directie klopten aan bij de stad Brugge met de vraag om de speelplaats te ontharden en een groene invulling te geven. “Hier gingen we meteen mee akkoord,” zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld Plus). “In 2021 werd al 1.255 vierkante meter aan verharding weggenomen. Daar zorgden we voor gazon en bloemen. Tijdens de krokusvakantie kwamen er nog eens 21 bomen bij. De appelbomen zullen in de toekomst alvast voor vruchten zorgen.”