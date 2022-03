Kinderen van basisscholen helpen mee aan de paddenoverzet in Brugge

“De amfibieën hebben totaal geen inzicht in het mogelijke gevaar dat dreigt op een warme asfaltweg”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld), die een oproep lanceerde om zoveel mogelijk vrijwilligers in te zetten voor de gevaarlijke tocht in de lente. “Die massasterfte wordt voorkomen door de oversteek te verhinderen. Door middel van een scherm langs de weg worden de amfibieën naar tunnels of emmers geleid. Vervolgens kunnen ze de straat ondergronds dwarsen, of worden ze door vrijwilligers naar de overkant gebracht.”