Kinderen bezorgen Linda (69) hun tekening, zij maakt er knuffel van voor kankerpatiëntjes: “Ik doe het voor de twinkeling in hun oogjes”

Burgemees­ter Brugge bevestigt: “Beeld Breydel blijft bestaan”

Wat met standbeeld van Jan Breydel op de Grote Markt van Brugge? En wat met het stadion van Club en Cercle Brugge dat zijn naam draagt? Want Breydel is geen prominente figuur in 1302 geweest, zeggen historici. “Alles blijft zoals het is", zegt burgemeester Dirk de Fauw.

23 januari