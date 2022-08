Kinderarts blijft in de cel voor voyeurisme en kinderporno

Het onderzoek ging van start naar aanleiding van een mogelijke poging tot ontvoering. Uiteindelijk kregen de speurders de kinderarts als verdachte in het vizier. Jan D. zou in zijn praktijk stiekem zijn patiëntjes gefilmd hebben. Half juni werd de verdachte opgepakt door de politie. Bovendien werden huiszoekingen uitgevoerd in zijn woning en zijn dokterskabinet in Veldegem, een deelgemeente van Zedelgem.