KIJK. Ontdek hier in detail hoe het Ventilus-tracé zal lopen

Minister Van Quickenbor­ne houdt gastcolle­ge in KTA en maakt jongeren warm voor justitie: “Vooral alarmknop bij levensbe­drei­gen­de stalking wekte interesse”

“Wie van jullie kent James Bond?” Een bijzondere leerkracht voor de klas vanochtend in het KTA in Brugge, waar minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) uitleg kwam geven over de modernisering van justitie. Leerlingen uit het vijfde en zesde middelbaar Humane Wetenschappen, Maatschappij en Welzijn en Economie luisterden aandachtig. “Ik vind het belangrijk dat ik dit doe", zegt de minister.