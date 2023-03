KFC Damme zet vijf jeugdspelers en entourage buiten na agressie tijdens voetbalmatch: “Past niet binnen onze waarden en normen”

Vorige week vrijdagavond werd de wedstrijd van de U21 op het veld van Jong Male door de scheidsrechter stilgelegd op enkele minuten van het einde van de match na agressief gedrag van twee spelers - broers - van KFC Damme. De aanstoker bleek hun vader te zijn, die ook betrokken was bij de vechtpartij tegen de eigen aanhang. De scheidsrechter oordeelde dat de situatie niet langer veilig was en gaf opdracht om de politie op te roepen. De agressie keerde zich ook tegen de politie waarbij twee agenten arbeidsongeschikt raakten.

“Dit gedrag past helemaal niet in de normen en waarden waar wij als vereniging voor staan. We hebben een sociale en opvoedende rol en we geven graag kansen aan jongeren om zich door het voetbal te ontplooien. Hierbij zijn sportiviteit en respect noodzakelijk en is er geen plaats voor agressie.”