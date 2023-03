KFC Damme zet twee jeugdspelers en entourage buiten na agressie tijdens voetbalmatch: “Past niet binnen onze waarden en normen”

Sint-Godelieve­ab­dij in Brugge wordt nieuw leven ingeblazen

De 17e-eeuwse Sint-Godelieveabdij in hartje Brugge, gedurende 400 jaar een slotklooster en dus ontoegankelijk voor het publiek, krijgt een nieuwe toekomst. Er is 12,2 miljoen euro voorzien om de kloostergebouwen en de bijhorende tuin en boomgaard te herwaarderen en nieuw leven in te blazen. De werken starten in de lente van volgend jaar en zouden in 2026 klaar moeten zijn.