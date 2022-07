Ketnet-reeks #LikeMe krijgt tweejaarlijkse Jan Heemprijs

Brugge Hackers nemen alle 27 kamers van hotel Rosenburg in: “Gelukkig hebben ze alleen maar goede bedoelin­gen”

Er verblijven momenteel geen toeristen in het Brugs hotel Rosenburg langs de Coupure. Hackers palmen al de hele week de 27 kamers in. “En we komen hier zeker terug”, zeggen ze.

1 juli