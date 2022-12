Kerstartikelen aan halve prijs bij Christmas World in Brugge: “In mijn huis is het een heel jaar kerst, natúúrlijk profiteer ik van deze kortingen”

BRUGGEKerstmis is voorbij, maar in Christmas World, de pop-upwinkel die midden november zijn deuren opende in de Steenstraat in Brugge, is het nog steeds gezellig druk. Dat heeft voor een groot stuk te maken met de fikse korting die klanten er krijgen sinds 26 december. “We verkopen liever onze artikelen aan halve prijs dan dat we op 15 januari nog een volle winkel hebben”, lacht zaakvoerster Naime Ceylan (38). Wij gingen kijken wat er te scoren valt.