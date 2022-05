Kermisuitbaters dolenthousiast over opkomst Brugse Meifoor: "Maar laat ons toch maar weer samen staan in het Koning Albert I-park”

BruggeDe verwachtingen waren hooggespannen na twee coronajaren, maar het zachte weer kwam als een geschenk uit de hemel voor de Brugse Meifoor, die zondag eindigde. Het was een topeditie. “De mensen hebben het geloof in de kermis niet verloren”, straalt Guido Herman, voorzitter van het Meifoorcomité. Ook het Stationsplein als locatie viel in de smaak. Maar is het voor herhaling vatbaar?

Door de werken aan de parking onder het Koning Albert I-park schoof de kermis in het park een stuk op richting Oostmeers en enkele grote attracties kregen zelfs een plek op het Stationsplein. Christine Dotremont van G-Force is duidelijk: “Het werd een denderend jaar. Ik denk dat dit vooral komt omdat we twee jaar weggeweest zijn. Het weer heeft natuurlijk ook meegespeeld, want als je onafgebroken regen hebt, dan mag je het vergeten.”

Ze koos er bewust voor om de ticketprijs niet te verhogen ondanks de felle stijging van de brandstofprijzen. “Dit is een belangrijke hap in ons budget en ik hoop dan ook dat we er nog aan overhouden”, vult ze aan. Onder de talrijke klanten ziet ze niet alleen Bruggelingen, maar ook veel toeristen die op terugweg zijn naar het station. “Dit is zeker geen slechte locatie, maar ik denk dat we net zoals vroeger beter allemaal samen staan in het park.”

Volledig scherm Christine Dotremont van G-Force vindt het Stationsplein zeker geen slechte locatie. “Maar ik denk dat we net zoals vroeger beter allemaal samen staan in het park.” © Benny Proot

Hetzelfde verhaal horen we grotendeels bij de buren van The Wild Mouse. “Na twee jaar stilte is het net zoals in Gent, Aalst en Kortrijk ook hier veel beter. We waren nochtans heel bang voor deze locatie, omdat we vreesden dat de bezoekers niet zouden doorkomen tot op het Stationsplein. Maar dat is dus wel gebeurd”, vertrouwt de zaakvoerder ons toe. Maar ook hij blijft er voorstander om terug te keren naar het Koning Albert I-park waar de de grote attracties niet zo dicht op elkaar staan.

Al heeft hij dit jaar wel meer kaartjes verkocht aan toeristen. Een ritje op zijn achtbaan kost 5 euro en dat wil hij zo houden. “Dit is de limiet, want we hebben veel families met drie kinderen en ook de jonge gasten hebben geen fortuin mee naar de kermis”, zegt hij. Net zoals bij zijn buren draaide hij de beste omzet tijdens de verminderingsdag.

Volledig scherm The Wild Mouse is een echte familieattractie. © Benny Proot

Onder de bezoekers op deze laatste dag zien we het gezin van Christophe Devriendt uit Gits. “Vanmorgen zijn we gaan zwemmen en nu mogen Eddie en Jeanine naar de kermis. Het is eerder een onverwacht uitstapje. De kinderen hebben dat nog niet zoveel gedaan dus voor hen is het een ontdekking.”

Volledig scherm Christophe Devriendt uit Gits kwam met zijn gezin naar de Meifoor. © Benny Proot

Stephanie Roose uit Lissewege wist zelfs niet dat het zondag de laatste dag was. “We hebben dit gehoord toen we hier aankwamen. Zoon Vox (4) mag zo meteen touwtjetrekken terwijl we ook nog oliebollen of een hamburger zullen eten. De kans is groot dat zijn papa zich straks ook nog zal uitleven op een een grote attractie”, vertelt ze ons met een brede glimlach.

Weinig gemerkt van crisis

Iets verderop treffen we de Brugse tweelingzussen Shari en Jissy Dagraed, die samen het lunapark Showland uitbaten. “We hadden niet verwacht dat er zoveel volk zou opdagen, aangezien de kermis dit jaar toch wel verspreid stond. Maar de bezoekers hebben ons zeker gevonden.” Ook hier verwelkomden ze de meeste spelers op de reductiedag. “We hebben eigenlijk niet veel gemerkt van de huidige economische crisis", vertelt Jissy. “Ik heb het gevoel dat de mensen terug meer waarde hechten aan de lokale events. Vroeger ging het budget ook meer naar buitenlandse reizen en de voorbije twee jaar hebben de mensen echt meer gespaard om naar de kermis te gaan. Ook de kleinere foren zoals die in Roeselare, waar onze volgende stop is, blijven daarom belangrijk.”

Volledig scherm Stephanie Roose uit Lissewege wist zelfs niet dat het de laatste dag was. © Benny Proot

Aan eetkramen zoals ‘Victor’ was er ook geen gebrek. Uitbater Steve Vlasselaerts: “Dit werd een van mijn beste edities sinds ik hier sta in Brugge. De bezoekers hebben gelukkig het volledige traject tot aan het Stationsplein afgelegd en het perfecte foorweer was natuurlijk een extra troef.” Hij kijkt ernaar uit om volgend jaar opnieuw op te schuiven richting het Zand en bedankt ook nog eens het stadsbestuur die de standprijs dit jaar halveerde.

Volledig scherm Steve Vlasselaerts stond met twee eetkramen onder de naam 'Victor' op de Meifoor. © Benny Proot

De voorzitter van het Meifoorcomité, Guido Herman, bevestigt dat het een bijzonder geslaagde editie werd. “We hebben enkel vastgesteld dat er minder oudere bezoekers waren, maar dat was in Gent, Aalst of Kortrijk ook het geval. Ik denk dat de schrik voor de grote massa-events er nog steeds wat inzit bij die mensen.” Wel verwelkomden de forains volgens hem veel mensen die voor 2022 nog nooit naar de kermis gingen. “Het tweede weekend werd een absolute voltreffer. Zelfs zaterdag was er hier ook veel volk en dat is eerder uitzonderlijk op de voorlaatste dag.”

Als we even vooruitblikken met hem naar volgend jaar dan horen we meteen dat hij voorstander is om op de openingsavond opnieuw anderhalf uur gratis kermisplezier aan te bieden. “Dit is een heel mooi gebaar voor mensen die het financieel wat moeilijker hebben en daarnaast zorgt het ook voor betrokkenheid met de kermis. Ik hoorde dat sommige kinderen al enkele dagen op voorhand bezig waren met een selectie te maken van de attracties die ze zeker wilden uitproberen. Het vernieuwde Albertpark zal er in 2023 in elk geval voor zorgen dat de Meifoor opnieuw perfect aansluit op het Zand en dat zal het comfort voor de bezoekers ook opnieuw verhogen.”