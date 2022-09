Kermispret en ontsnappen uit een politiecel: Dit zijn onze weekendtips voor Brugge en de kust

Zeebrugge Vanuit de Filipijnen verhuisde Claire (23) naar ons land, nu is de keukenprin­ses het mooiste meisje van West-Vlaanderen: “Ik droom van een eigen restaurant”

“Ik kreeg honderden felicitaties, waaronder een heel pak uit de Filipijnen.” Claire Lansenebre (23), de nieuwe Miss West-Vlaanderen, is een meisje met een verhaal. In de Filipijnen - haar vroegere thuisland - was ze al eens finaliste van Miss Teen Filipina. Zes jaar geleden verhuisde ze met haar mama en zus naar België. “Een cultuurshock, maar ik ben dankbaar voor alle kansen die ik kreeg", zegt Claire, die wel net haar job bij Knokkes bekendste horecazaak is kwijtgespeeld.

25 september