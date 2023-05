Kate Ryan en Sylver zetten samen feestkerk OWLA in Brugge in vuur en vlam

ASSISEN LIVE. “Tom Spier” over carrière van z’n vader Frans (90): “Dokters zijn vakidioten”

In het Brugse assisenhof is vrijdag het assisenproces van start gegaan tegen Tom Debaillie (59). “Tom Spier”, zoals de Kortrijkzaan wordt genoemd, gaf tijdens het onderzoek toe dat hij z’n 90-jarige vader Frans een vuistslag gaf. Maar hoe de gepensioneerde arts dan zo zwaar toegetakeld geraakte, beweert hij zich niet meer te herinneren. Blijft Debaillie die black-out ook tijdens z’n verhoor volhouden? Volg alles hieronder in onze liveblog.